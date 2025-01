In Naundorf im Burgenlandkreis hat am Mittwochmittag eine Gartenlaube gebrannt. Was das Feuer laut Polizei ausgelöst haben soll.

In Naundorf im Burgenlandkreis musste die Feuerwehr am Mittwoch wegen eines Laubenbrands ausrücken (Symbolfoto).

Naundorf/MZ - Beim Brand einer Gartenlaube in Naundorf im Burgenlandkreis ist am Mittwochmittag ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Laut Polizei löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen. Wie es weiter hieß, waren wohl der Ofen in der Laube sowie daneben gelagertes Brennmaterial Ausgangspunkt des Feuers. Die Laube befindet sich den Angaben zufolge auf einem Privatgrundstück in der Straße „Gasse“.