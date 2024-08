Weißenfels/MZ - Lineale, Reflektoren für die Sicherheit auf dem zukünftigen Schulweg, verschiedene Obstsäfte, etwas zum Spielen und unterschiedliche Süßigkeiten zum Naschen befinden sich in den bereits vorgepackten Zuckertüten im Kaufhaus Müller in Weißenfels. Filialleiterin Doreen Kaczmarek weist auf Informationstafeln hin: „Auf ihnen ist aufgelistet, welche Waren sich in welchen der unterschiedlich großen Zuckertüten befinden“, sagt sie. Es stehen aber auch noch leere Exemplare bereit, die die Kunden in der Drogerie erwerben und selbst mit Präsenten individuell befüllen können. Abgebildet sind auf ihren Oberflächen Motive von Barbie, Dinosauriern und weiteren Phantasiegestalten aus populären Kino- und Fernsehfilmen. Zusätzlich wurden dort noch Schutzhütchen für die Spitzen der Tüten verkauft, damit sie nicht so leicht abknicken. Darüber hinaus sind in dieser Abteilung noch Gutscheine im Angebot: Es gibt sie neben herkömmlichen Formaten auch als kleine Zuckertüte zu kaufen. Die Geldwerte können in unterschiedlichen Geschäften eingelöst werden.

Jana Schauer vom Edeka-Baumgarten in Hohenmölsen bietet zusätzlich zu den Zuckertüten zu diesem Anlass gefüllte Papierkörbe für die ABC-Schützen an. Foto: Andrea Hamann-Richter

Im Edeka-Markt Baumgarten in Hohenmölsen wurden in diesem Jahr genau wie im Geschäft in Teuchern auch kostenlose Zuckertüten angeboten. Das war durch eine vom Handelskonzern Edeka und der Peter-Maffay-Stiftung initiierte Aktion möglich. Es gibt aber noch herkömmliche Zuckertüten in verschiedenen Formaten, und sie können auf Wunsch von den Mitarbeitern befüllt werden. Es gibt aber seit etwa drei Jahren noch eine weitere Geschenkidee: Das sind mit Präsenten gefüllte bunte Papierkörbe. Die Idee dazu hatte Kassenchefin Jana Schauer. Sie war ihr gekommen, weil sie es gut findet, dass die Schulkinder sie später weiter verwenden können und zugleich eine nützliche Erinnerung an den großen Tag haben. Diese Eimer sind gefüllt mit Süßem, mit gesunden Inhalten wie Säften, mit Schulmaterialien, mit Blei- oder Buntstiften, Trinkbechern und Schlägerspielen. „50 solcher Eimer in zwei verschiedenen Ausführungen waren im Angebot, und nun sind noch einige Exemplare übrig – ebenso wie bei den herkömmlichen Tüten“, sagt Jana Schauer.

Ramona Bröckert vom Weißenfelser Schreibwarengeschäft „Büro Büro“ hat noch einmal Zuckerten für die anstehende Einschulung nachbestellt. Foto: Andrea Hamann-Richter

Über eine breite Auswahl an Zuckertüten verfügt auch noch Ramona Bröckert vom Geschäft „Büro Büro“ in der Weißenfelser Jüdenstraße. Das hat einen Grund, denn die Unternehmerin hatte in den vergangenen Tagen noch einmal Nachschub geordert, damit genug Ware bis zur Einschulung vorrätig ist. Wie sie sagt, setzte sie hierbei auf die Marke „Roth“, deren Zeichen eine rote Spitzenverstärkung aus Plastik ist. So wird verhindert, dass die Spitzen schnell abknicken. Sie zeigte den Kunden auch Prospekte, wo sie sich darüber hinaus andere gewünschte Motivtüten aussuchen konnten, die sie dann bestellte. „In diesem Jahr sind bei den Mädchen Einhörner und die Figuren Anna und Elsa am beliebtesten gewesen“, sagt Ramona Bröckert. Die Jungen mochten besonders die Comic-Figuren aus der Serie „Paw Patrol“. Im Sortiment seien zwölf Zentimeter bis zu knapp einem Meter große Zuckertüten. Die Käufer nutzten bei ihr auch gleich die Chance, sie mit Schulmaterialien und anderen kleinen Präsenten wie Füller, Schürzen, Zählstäbchen und Jojos zu befüllen.

Maik Brückner aus Nessa ist am Wochenende zu Gast bei einer Einschulung und schaut sich das Angebot der Zuckertüten im Teucherner Edeka-Müller an. Foto: Andrea Hamann-Richter

Maik Brückner aus Nessa begutachtet die im Teucherner Edeka-Geschäft Müller noch vorhandenen Zuckertüten. Sie sind in unterschiedlichen Maßen – entweder im Miniaturformat als Mitbringsel direkt an der Kasse oder im Verkaufsraum als größere, mit Motiven von Barbie oder der Serie „Paw Patrol“ bedruckten Exemplare – erhältlich. Maik Brückner und seine Familie sind am Wochenende selbst zu einer Einschulung eingeladen. „Deshalb interessiert mich das Angebot einfach mal“, sagt der Mann. Hauptsächlich hatte sich Edeka-Müller aber an einer besonderen Aktion beteiligt: Initiiert von der Peter-Maffay-Stiftung und dem Edeka-Konzern, konnten sich Kinder im Teucherner Supermarkt um eine vom Unternehmen gesponserte Tabaluga-Schultüte mit ebenfalls gespendeten Inhalten bewerben, so Juniorchef Alexander Müller. Dazu mussten sie einen Coupon ausfüllen und abgeben. Bekannt gemacht worden war die Aktion durch einen speziellen Flyer. Die Inhalte der Tüten, süße, gesunde und praktische Utensilien, glichen sich allesamt, damit kein Kind benachteiligt ist.