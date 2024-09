Hohenmölsen - Schon seit 15 Jahren besucht Metallbauer Andreas Krämer aus Mansfeld den Herbstmarkt in Hohenmölsen. An dem Festwochenende schlüpfte er auch diesmal in alte Gewänder und erklärte den Besuchern an seinem Stand alles zu historischer Schmiedekunst.

