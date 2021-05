Hat Weißenfelser seine Stieftochter vergewaltigt?

Halle (Saale)/Weissenfels - Am Landgericht in Halle beginnt am Dienstag der Prozess gegen einen 41 Jahre alten Mann aus Weißenfels. Ihm wird seitens der Staatsanwaltschaft schwerer sexueller Missbrauch von Kindern in vier Fällen vorgeworfen - drei davon in Tateinheit mit Vergewaltigung.

Die Anschuldigungen gegen den Mann sind schockierend. Laut Anklage soll sich der 41-Jährige im Frühsommer des vergangenen Jahres an einer Freundin seiner Stieftochter sexuell vergangen haben. Das Opfer war zu diesem Zeitpunkt bei der Familie zu Gast und übernachtete dort. Zudem wirft die Staatsanwaltschaft dem Weißenfelser vor, in einer Dezembernacht 2020 mehrfach seine Stieftochter sexuell missbraucht und vergewaltigt zu haben.

Der Angeklagte hat bisher zu den Vorwürfen geschwiegen, so das Landgericht. Nur über seinen Anwalt hat er eine Erklärung abgegeben. Demnach seien die sexuellen Handlungen mit seiner Stieftochter von dem Mädchen ausgegangen - um den 41-Jährigen damit zu belasten. Dem Weißenfelser droht eine Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren. (mz)