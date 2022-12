Händler in Weißenfels sind trotz Energiekrise zufrieden

Weissenfels/MZ - Es ist grau und nasskalt an diesem Mittag kurz nach 11 Uhr. Den Händlern auf dem Weißenfelser Weihnachtsmarkt scheint das Wetter nichts auszumachen. Was treibt sie an, wie verkraften sie die Preissteigerungen und welche Bilanz ziehen sie, nachdem beim Weißenfelser Weihnachtsmarkt die Halbzeit vorüber ist?