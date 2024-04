Das Land will die Bahnstationen zwischen Weißenfels und Zeitz barrierefrei ausbauen. Warum die Stadt für eine Verlegung des Haltepunktes in West plädiert

Halten Züge künftig am Weißenfelser Klinikum?

Verkehr in Weißenfels

Die Haltestelle der Bahn in Weißenfels-West soll langfristig umverlegt werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ. - Der Haltepunkt Weißenfels-West entlang der Bahnstrecke zwischen Weißenfels und Zeitz soll an die Weißenfelser Asklepios-Klinik verlegt werden. Das hat der Ausschuss für Stadtentwicklung des Weißenfelser Stadtrates auf seiner Sitzung am Montagabend bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung empfohlen. Die endgültige Entscheidung trifft der Stadtrat auf seiner Sitzung am 25. April.