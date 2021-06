Großbrand auf Gelände einer Entsorgungsfirma in Weißenfels

Weißenfels - Wegen eines Großbrandes auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma ist seit Freitagnacht in Weißenfels ein Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz. Der Brand ist gegen 1.20 Uhr gemeldet worden, sagte eine Sprecherin der Polizei in Halle am Freitagmorgen.

Ein Behälter hatte in der Nacht zum Freitag aus bisher unbekannten Gründen Feuer gefangen. . Mitarbeiter der Entsorgungsfirma im Süden der Stadt waren demnach gerade damit beschäftigt gewesen, Sperrmüll in dem Behälter zu schreddern. Von dort breiteten sich die Flammen schnell aus. Das Feuer auf dem Gelände in der Johann-Reis-Straße sei am Morgen aber unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird im Moment mit rund 200.000 Euro beziffert. Das sei allein die zerstörte Schreddermaschine wert.

Die Löscharbeiten dauern am Freitagmorgen an. Mindestens 50 Kameraden der Feuerwehren waren bis zum Morgen im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung hatte die Stadt Weißenfels in der Nacht über die App Katwarn einen Alarm ausgelöst. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. (mz/mad)