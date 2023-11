Das Goethegymnasium in Weißenfels veranstaltet an diesem Freitag einen Tag der offenen Tür. Wann die Veranstaltung losgeht und wie sich das Haus interessierten Kindern und Eltern präsentieren möchte.

Weißenfels/MZ - Das Goethegymnasium Weißenfels lädt an diesem Freitag zum Tag der offenen Tür. Laut Schulkoordinatorin Carolin Kunze richtet sich die Veranstaltung insbesondere an Viertklässler und deren Eltern. Um 16 Uhr beginnt die Auftaktveranstaltung in der Aula, wo der Ablauf des Nachmittags erläutert wird. Um die Schule sowie das Lehr- und außerunterrichtliche Angebot kennen zu lernen, gebe es im Schulhaus verschiedene Stationen, an denen Fächer und Arbeitsgruppen vorgestellt werden. Für das leibliche Wohl sorgen den Angaben zufolge zwei Cafés, die von den Elftklässlern betreut werden.