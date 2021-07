Geologe aus Burgwerben überlässt Weißenfels wertvolle Sammlung

Weissenfels/MZ - Gerhard Beutler ist am Ziel. Jahrelang hat sich der heute 83-jährige Geologe aus Burgwerben darum bemüht, seine umfangreiche private Sammlung von Fossilien, Mineralien und Gesteinen der Stadt Weißenfels zu übergeben. Mehr als 30 nummerierte Kisten stehen schon seit Monaten in seinem Haus zur Abholung bereit. „Wenn morgen ein Transporter kommt und ein paar kräftige Leute mitbringt, kann es losgehen“, hatte er schon im Dezember vergangenen Jahres gesagt.

Gerhard Beutler zeigt eine Schnecke, die er selbst bei einer Expedition im Kaukasus gefunden hat. (Foto: A. Richter)

An diesem Mittwoch nun steht der Transporter mit den kräftigen Männern einer Spedition aus Halle vor der Tür. „Es ist eine Mischung aus Vernunft und Gefühl“, so beschreibt Gerhard Beutler sein Befinden an diesem Vormittag. Vernunft, weil er weiß, dass die wertvolle Sammlung nun im Weißenfelser Museum für die Nachwelt erhalten und aufbereitet wird. Gefühl, weil sich hinter fast jedem dieser Steine und Fossilien ein kleines Stück seines Lebens verbirgt. „Hinter jedem Stein steckt doch eine Geschichte“, sagt er. Immerhin hat Beutler mehr als 40 Jahre lang an zahlreichen Exkursionen teilgenommen. Hat Stücke zusammengetragen aus den Alpen und den Pyrenäen, aus Rumänien und Israel, aus den USA und dem Kaukasus. Weit mehr als 3.000 Objekte umfasst seine private Sammlung.

Platzprobleme im Museum auf dem Schloss

Der Weg zur Übergabe ans Museum war lang. Bereits vor fünf Jahren hatte der Weißenfelser Stadtrat zugestimmt, dass die Stadt die Sammlung Beutlers als Geschenk annimmt. Im März 2018 wurde ein notariell beglaubigter Schenkungsvertrag abgeschlossen. Es waren unter anderem Platzprobleme im Museum auf dem Schloss, die bis heute den Umzug verhinderten.

Nick Bauer von der beauftragten Spedition aus Halle holt eine der vielen Schubladen mit Gesteinen aus Gerhard Beutlers Wohnung ab. (Foto: Andreas Richter)

Nun aber führt die Spur der Steine auf das Schloss Neu-Augustusburg. Im Museum, das bereits über eine stattliche geologische Sammlung verfügt, sollen die Exponate Beutlers zunächst sicher gelagert und begutachtet werden. Dafür holt sich das Museum fachliche Unterstützung von außen. Dr. Angelika Hesse vom Museum für Naturkunde und Vorgeschichte in Dessau wird ab August zeitweise nach Weißenfels kommen und sich die geologische Sammlung genau anschauen. Zumindest ein Teil davon soll nicht für die nächsten Jahre irgendwo im Depot verschwinden. Einige Objekte sollen im kommenden Jahr im Rahmen einer Festwoche zum 250. Geburtstag des Dichters und Geologen Friedrich von Hardenberg/Novalis (1772-1801) der Öffentlichkeit präsentiert werden.