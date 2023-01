Weißenfels/MZ - Die Weißenfelser Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) hat den Plattenbau in der Nikolaistraße gekauft und will dort in den nächsten Jahren 40 Wohnungen errichten. Darüber hat René Doll, Vorstand der WBG, informiert. „Der Kaufvertrag ist unterschrieben. Die Planungen beginnen in diesem Jahr“, sagte Doll.

