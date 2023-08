Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag in einem Ortsteil von Weißenfels.

Geldbörse gestohlen: Unbekannte brechen in Haus ein und überfallen Seniorin

Unbekannte drangen vergangene Nacht in das Haus einer Seniorin ein (Symbolfoto).

Weissenfels/MZ - Zwei Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in das Haus einer Senioren in einem Ortsteil von Weißenfels eingebrochen und haben eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro gestohlen.

Laut Polizei drangen die Einbrecher in das Haus ein. Die Bewohnerin wurde auf die Täter aufmerksam, doch als sie Hilfe rufen wollte, nahmen die Unbekannten ihr das Telefon und den Notknopf weg. Sie flüchteten mit der Geldbörse der Frau. Die Seniorin blieb unverletzt, eine Fahndung der Polizei blieb bisher erfolglos.