Landwirte, Jäger und Umweltschützer appellieren an Kommunalpolitiker, das geplante Interkommunale Industrie- und Gewerbegebiet bei Weißenfels zu verhindern. Was der Landrat sagt.

Gegner des großen Gewerbegebiets gehen in die Offensive

Weissenfels/MZ. - Erst haben die Kritiker des geplanten Interkommunalen Industrie- und Gewerbegebiets (IKIG) an der Autobahn 9 laut Bedenken gegen das größte Strukturwandel-Projekt im Burgenlandkreis geäußert. Nun wollen sie dieses offenbar aktiv verhindern. Mit einem Schreiben haben sie sich an die Stadträte in den betroffenen Gemeinden Weißenfels, Teuchern, Hohenmölsen und Lützen gewandt. „Wir bitten Sie, dieses Projekt nicht weiter zu fördern, sondern Ihre Ablehnung im Rahmen Ihrer politischen Entscheidungsmöglichkeiten kundzutun“, heißt es darin.