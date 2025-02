Gebührenhöhe gerät in Fokus

Kitas in Lützen könnten bald teurer werden

Vor fast genau einem Monat übergab Uwe Weiß (l.) die Amtskette und die Geschäfte an seinen Nachfolger Mirko Kother (beide parteilos).

Lützen - „Im Vergleich zu meinem Vorgänger hatte ich einen ganz positiven Beginn“, sagt Mirko Kother und lacht. Während es Uwe Weiß bei seinem Amtsantritt im Januar 2018 gleich mit Orkan „Friederike“ und den daraus resultierenden Schäden zu tun bekam, traf Kother an seinem ersten Arbeitstag als Lützener Bürgermeister zweimal auf Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Erst bei der Übergabe eines Förderbescheids in Zeitz, danach bei einem Besuch im Museum „Lützen 1632“. Dass das schon einen Monat her sein soll, kann Kother selbst kaum glauben.