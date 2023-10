Feuerwehreinsatz im Burgenlandkreis Gasalarm: Sparkasse in Weißenfels geräumt

In Weißenfels ist am Mittwochabend die Sparkassenfiliale am Markt wegen Gasgeruchs geräumt worden. Wie sich die Lage für die Feuerwehr nach Eintreffen am Einsatzort dargestellt hat.