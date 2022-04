Freundschaft durch Kunst in Weißenfels - Christina Simon zeigt Druckgrafiken von Kollegen

Christina Simon zeigt in Weißenfels eine Ausstellung mit Druckgrafiken von Kollegen, die sie bei Aufenthalten in Europa und Skandinavien kennenlernte.

Weissenfels/MZ - Von Weißenfels aus erreicht man Amsterdam, das dänische Odense und selbst das schwedische Boras in nur drei Schritten. Zumindest in der Galerie des Kulturvereins Brand-Sanierung ist das möglich. Dort hat Christina Simon ausgewählte Grafiken gehängt, die sie als Artist-in-Residence in diesen und weiteren europäischen und skandinavischen Städten geschaffen hat. Simons Arbeiten bilden den Auftakt zu einer Ausstellung mit Werken von Künstlerinnen und Künstlern, die sie während ihrer Aufenthalte in besagten Orten kennen und schätzen lernte.