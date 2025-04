Die Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Brand in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in Weißenfels gerufen worden.

Weißenfels. - Ein Zeuge hat am Dienstag, 8. April, gegen 4 Uhr ein Feuer in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Saalstraße in Weißenfels gemeldet.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits zu großen Teilen in Flammen. Zwei Bewohner von angrenzenden Gebäuden mussten wegen der starken Rauchentwicklung ihre Wohnungen vorübergehend verlassen.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Häuser verhindern. Wie die Polizei mitteilt, kann Brandstiftung bisher nicht ausgeschlossen werden.

Ermittlungen dazu wurden aufgenommen. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.