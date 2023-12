An der TotalEnergies-Tankstelle in Weißenfels krachte es am Samstag.

Weißenfels/MZ. – Glück im Unglück hatten Fahrer und Beifahrer eines Transporters in Weißenfels. Laut Polizeiangaben war der Transporter am Samstagabend in Weißenfels in einen Unfall verwickelt.

Demnach hielt der Fahrer an der TotalEnergies-Tankstelle an der Naumburger Straße, um zu tanken. Während der Fahrer die Tankrechnung bezahlte, wollte sein Beifahrer Musik hören und drehte deshalb den Zündschlüssel des Wagens herum.

Da noch ein Gang eingelegt war, krachte der Transporter gegen die Tankstelle. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden am Gebäude.