Freyburg/MZ - Die Polizei im Burgenlandkreis warnt vor offenkundigen Betrügern, die sich als falsche Handwerker Zutritt zu Haus oder Wohnung verschaffen wollen. Hintergrund ist ein Fall in Freyburg: Dort haben laut Revier am Mittwochabend in der Straße Am Graben drei unbekannte Männer an der Tür einer Hausbesitzerin geklopft. Als diese öffnete, gaben die Männer vor, von der Deutschen Telekom zu sein. Sie müssten im Haus Glasfaserkabel verlegen und sich die Räumlichkeiten anschauen. Die Hausbesitzerin hegte jedoch Misstrauen und wies die Männer ab. Die Beamten warnen eindringlich davor, Fremde ins Haus oder in die Wohnung zu lassen.