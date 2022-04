Exportstücke von der Saale: Diese Möbel wurden einst in Weißenfels hergestellt

Weißenfels war bis zur Wende Standort der Möbelherstellung. Jetzt will ein ehemaliger Mitarbeiter die Geschichte des Betriebs in einem Buch aufarbeiten

WeiSSenfels/MZ - Als Schuhstadt hatte sich Weißenfels einst einen Namen gemacht. Doch nur wenige Menschen jüngerer Jahrgänge wissen, dass an der Saale auch Möbel produziert wurden. Schlafzimmer, Polstermöbel, später dann Kleinmöbel für Korridore und Dielen wurden vor der Wende an der Saale hergestellt und von dort aus in alle Welt exportiert. An die Geschichte dieser Möbelproduktion möchte jetzt ein ehemaliger Mitarbeiter des VEB Möbelkombinats Dessau erinnern. Heinz Möller heißt er, ist ehemaliger stellvertretender ökonomischer Leiter des Unternehmens, welches in Weißenfels einen von 55 Standorten betrieben hatte.