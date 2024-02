In der Ortschaft Uichteritz entsteht eine moderne Einrichtung für 80 Mädchen und Jungen. Warum die Bauleute später fertig werden als geplant.

Endspurt für neue Kindertagesstätte in Weißenfels

Thorben Merzbach vom Meliorationsbau Laucha baut an den Außenanlagen der Kita Schotter ein.

Weißenfels/MZ - Viel Licht dringt in den großen Raum. Dort, wo in diesen Tagen noch die Handwerker ihre Arbeit verrichten, sollen sich in ein paar Monaten die Mädchen und Jungen der neuen Uichteritzer Kita „Sonnenkäfer“ zum Spielen treffen. „Der zentrale Spielflur für alle Altersgruppen ist eine Besonderheit dieses Neubaus“, erklärt bei einem Rundgang Juliane Rönnau, die das Bauprojekt der Stadt betreut.