Endlich Leuchten für die Moritz-Hill-Straße

Weissenfels - Nach langem Anlauf erhält die Moritz-Hill-Straße in Weißenfels nun in diesem Jahr zwischen dem Kirschweg und der Beuditzstraße eine neue Beleuchtung. Wie jetzt im Ausschuss für Stadtentwicklung informiert wurde, sind dafür im Haushalt für dieses Jahr 100.000 Euro eingeplant.

Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung war eigentlich bereits im Jahr 2019 vorgesehen. Messungen hatten ergeben, dass die Sicherheit der Anlage nicht mehr gewährleistet ist. Die Betonmasten und Leuchten sind teilweise mehr als 40 Jahre in Betrieb. Der Stadtrat hatte das Vorhaben Ende 2019 allerdings zurückgestellt, weil die Anlieger nach der seinerzeit geltenden Gesetzeslage mit drei Viertel an den Kosten beteiligt würden. Mittlerweile sind die Straßenausbaubeiträge in Sachsen-Anhalt jedoch abgeschafft worden, so dass dem Projekt nun nichts mehr im Wege steht. (mz/ari)