Aus einer Baufirma in Großkorbetha im Burgenlandkreis haben unbekannte Einbrecher Gegenstände im Wert von 8.000 Euro gestohlen. Was die Täter genau mitgenommen haben.

Die Polizei im Burgenlandkreis ermittelt zu einem Einbruch in eine Baufirma in Großkorbetha (Symbolfoto).

Großkorbetha/MZ - Beute im Wert von rund 8.000 Euro haben laut Polizei unbekannte Einbrecher in einer Baufirma in Großkorbetha (Burgenlandkreis) gemacht. Die Täter waren nach Angaben des Reviers in eine Lagerhalle eingedrungen und hatten eine zwei Tonnen schwere Rolle mit Kupferkabel sowie ein Moped und mehrere Werkzeuge gestohlen. Bemerkt worden sei der Diebstahl am Montagmorgen von einem Mitarbeiter. Die Kriminaltechnik sicherte vor Ort Spuren, die Ermittlungen der Polizei laufen.