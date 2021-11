Droht der Hang nahe der Kleinen Deichstraße in Weißenfels irgendwann abzurutschen?

Weissenfels/MZ - Fußgänger in der Naumburger Straße könnte nahe der Kleinen Deichstraße ein mulmiges Gefühl beschleichen. Denn dort neigt sich eine Sandsteinmauer stellenweise deutlich in Richtung Fußweg. Droht hier möglicherweise irgendwann der ganze Hang abzurutschen?

Mauer ist eine Gefahr: Eigentümer soll obere Reihe Steine entfernen

Diese Frage stellt sich auch die Stadtverwaltung. Die Bauaufsicht hat bei Messungen an der Mauer gerade festgestellt, dass diese an der schlimmsten Stelle im Vergleich zur Mitte vergangenen Jahres um zwei Zentimeter nach vorne gerückt ist. „Nach Einschätzung der Stadt Weißenfels geht deshalb von der Mauer eine Gefahr aus“, erklärt Stadtsprecherin Katharina Vokoun.

Nun soll der Eigentümer des Areals schnellstmöglich angeschrieben werden und zu einer Notmaßnahme aufgefordert werden. Die Stadt verlangt von ihm, die obere Reihe Steine zu entfernen. „Diese bilden einen Überhang, der Wasser an der Mauer entlang leitet und somit Erosion fördert“, erklärt die Stadtsprecherin. Werde dieses Problem behoben, wäre die schlimmste Gefahr zunächst gebannt. Die Bauaufsicht will darauf dringen, dass die von ihr geforderte Sicherheitsmaßnahme noch vor dem Winter durchgeführt wird.

Stützmauer könnte marode sein und den Hang abrutschen lassen

Könnten die Schäden an der Mauer möglicherweise durch den dahinter liegenden Hang entstanden sein? Diese Frage ist schwer zu beantworten. Laut des Eigentümers soll sich hinter dem sichtbar maroden Mauerwerk noch eine nicht sichtbare Stützmauer befinden. „Es ist durchaus möglich, dass der Hang durch die dahinterliegende Stützmauer gesichert ist und „nur“ eindringendes Wasser an der Mauer zu den Schäden geführt hat“, sagt die Stadtsprecherin.

Laut ihr sei aber auch denkbar, dass die dahinterliegende Stützwand ebenfalls marode ist und den Hang nicht mehr hält. „Nur eine Grundbohrung könnte hier einen statischen Nachweis liefern“, so Katharina Vokoun. Das wäre dann offenbar der zweite Schritt, wenn statische Bedenken nach der ersten Maßnahme nicht entschieden ausgeräumt werden können.

Eigentümer des Areals muss nicht zum ersten Mal aktiv werden

Dass bereits größere Steinbrocken auf dem Fußweg liegen, ist aus Sicht der Bauaufsicht aber nicht das Werk der Natur, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit das eines gescheiterten Diebes. „Jemand hat den Stein aus der Mauer geschlagen. Es sind deutliche Spuren an der Mauer sichtbar. Man sieht, dass der Stein nicht aus der Mauer herausgefallen ist. Er liegt etwa fünf Meter entfernt“, so die Stadtsprecherin. Da der Stein gut und gerne 50 Kilogramm wiege, erachtet es die Weißenfelser Bauaufsicht als durchaus plausibel, dass die Beute dem Dieb letztlich wohl zu schwer geworden ist und er den Stein daher vor Ort liegen ließ.

Der Eigentümer des Areals muss nicht zum ersten Mal aktiv werden. Auf Drängen der Stadt hat er in der Vergangenheit bereits einen Eisenzaun von der problematischen Mauer zurückbauen müssen. Denn dieser war stellenweise locker und drohte auf den Gehweg zu fallen. Dieser Aufforderung war er nachgekommen. Mittelfristig hat die Stadt übrigens selbst vor, das Areal zu erwerben, um den Heimatnaturgarten zu vergrößern. „Es gibt aber noch keinen Grundsatzbeschluss des Stadtrates“, so Katharina Vokoun. Es sei in dieser Sache also noch nix spruchreif.