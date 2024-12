Bauarbeiten am Schienennetz sorgen zwischen Leipzig und Weißenfels am kommenden Wochenende bei Regionalzügen für Einschränkungen. Welche Linien konkret betroffen sind.

Diese Züge werden am Wochenende zwischen Leipzig und Weißenfels umgeleitet

Weil die Deutsche Bahn an ihrem Schienennetz baut, fallen einige Regionalzüge des Anbieters Abellio am kommenden Wochenende zwischen Leipzig und Großkorbetha aus (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Wegen Bauarbeiten am Schienennetz durch die Deutsche Bahn AG kommt es auf der Regionalzugstrecke zwischen Leipzig und Weißenfels von Freitag, 6. Dezember, 21 Uhr, bis Montag, 9. Dezember, zu Einschränkungen und Zugausfällen. Das teilt Bahnanbieter Abellio mit. Demnach fallen die Züge der Regionalbahnlinie RB 20 Leipzig-Naumburg-Erfurt-Eisenach in der Zeit zwischen Leipzig und Großkorbetha aus und werden durch Busse ersetzt. Die Züge des Regionalexpress RE 15 Leipzig-Naumburg werden zwischen Leipzig und Weißenfels umgeleitet. Sie halten deshalb nicht in Bad Dürrenberg, Markranstädt und Leipzig-Möckern. Aktuelle Infos auch im Internet: https://www.abellio.de/verkehr-aktuell