Weissenfels/MZ. - Noch vor der offiziellen Eröffnung eines unbemannten Rewe-Ladens, einem sogenannten To-Go-Kiosk, am Donnerstag im Weißenfelser Asklepios-Krankenhaus gab es dort bereits den ersten Diebstahl. Am 1. Dezember war der Probebetrieb des Ladens gestartet worden. Nach Polizei- und Klinikangaben sind dort am späten Mittwochabend drei Ladendiebe festgenommen worden. Zwei Frauen und ein Mann hätten demnach Lebensmittel und Kosmetika im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Krankenschwestern hatten die Beamten alarmiert. Diese griffen die Diebe auf, die die Beute in einem Kinderwagen verstaut hatten. Bei dem Trio habe es sich um Patienten der Notfallambulanz gehandelt.