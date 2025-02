Aus den Tanks zweier Lkw haben unbekannte Täter auf einem Parkplatz an der A38 bei Weißenfels 450 Liter Diesel gestohlen.

Diebe zapfen auf Parkplatz an der A38 450 Liter Diesel ab

Ähnlich wie auf diesem Symbolfoto haben Diebe auf dem Parkplatz "Saaletal" an der A38 bei Weißenfels aus den Tanks zweier Lkw Diesel abgezapft.

Weißenfels/MZ - Auf dem Parkplatz „Saaletal“ an der A38 zwischen der Anschlussstelle Leuna und dem Kreuz Rippachtal haben unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag insgesamt 450 Liter Diesel gestohlen. Dazu haben die Diebe die Tanks zweier Lkw angezapft, teilt die Autobahnpolizei in Weißenfels mit. Die Ermittlungen laufen.