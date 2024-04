In Weißenfels haben unbekannte Täter acht Fensterbänke aus Metall von einem Gebäude abgeschraubt. Welches Haus betroffen und wie hoch der Schaden ist.

Diebe stehlen Metall-Fensterbänke von Haus in Weißenfels

Nach dem Diebstahl von acht Fensterbänken in Weißenfels ermittelt die Polizei im Burgenlandkreis (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - In der Weißenfelser Schillerstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch acht Fensterbänke aus Metall von einem Ärztehaus abmontiert. Alle Fensterbänke seien fest verschraubt gewesen und hätten sich an der Rückseite des Gebäudes befunden, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Der Schaden belaufe sich auf mehrere hundert Euro.