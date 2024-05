Unbekannte Täter haben von einer Baustelle in Weißenfels im Burgenlandkreis eine Kabeltrommel gestohlen. Wie hoch die Polizei den Schaden schätzt.

Diebe stehlen Kabeltrommel von Baustelle in Weißenfels

Von einer Baustelle in Weißenfels im Burgenlandkreis haben Diebe eine Kabeltrommel gestohlen (Symbolbild).

Weißenfels/MZ. - Eine Kabeltrommel ist von einer Baustelle in der Leipziger Straße in Weißenfels gestohlen worden. Wie genau die Täter in der Nacht zu Mittwoch auf das Areal gelangten, ist nach Angaben des Polizeireviers Burgenlandkreis noch unklar. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen.