Weißenfels/MZ - Unbekannte Diebe haben aus einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Tagewerbener Straße in Weißenfels mehrere Versorgungsleitungen und Wasserzähler gestohlen. Dazu seien sie in Wohnungen und Kellerabteile in dem Objekt eingebrochen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach hatte ein Zeuge am Dienstagnachmittag an dem Haus mehrere aufgebrochene Türen festgestellt und die Polizei alarmiert. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen.