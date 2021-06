Die Sorgen der Anwohner in Langendorf nach Straßeneinbruch

Langendorf - Seit Wochen blicken einige Anwohner im Weißenfelser Ortsteil Langendorf mit Sorge auf eine tiefe Baugrube zwischen Johann-Sebastian-Bach-Straße und Feuerbachstraße. Für sie stellt die Grube eine Gefahrenquelle dar. Auch wenn diese mit einem Bauzaun gesichert ist. Die Anwohner hoffen, dass das unliebsame Loch schnellstmöglich geschlossen wird.

Doch die Chancen dafür stehen nicht gut. „Wahrscheinlich werden die Arbeiten noch mindestens bis in den August 2021 hinein andauern“, erklärt Stadtsprecherin Katharina Vokoun auf Nachfrage der Mitteldeutschen Zeitung. Denn nicht nur das Loch muss geschlossen, sondern auch das Areal ringsum saniert werden. Das ist eine aufwendige Aufgabe. Entstanden sei die Grube vor einigen Wochen durch eine Havarie, erläutert die Stadtsprecherin. Die Straße war vor Ort eingebrochen, nachdem Regen diese unterspült hatte. „Unter dem Asphalt hatte sich ein Loch gebildet“, so Katharina Vokoun. Für den Straßeneinbruch gebe es gleich drei unterschiedliche Gründe. Erstens gebe es vor Ort keine ausreichende Oberflächenentwässerung, zweitens seien die Gräben schlecht verdichtet und drittens verstärke die Hanglage das Problem.

Die Arbeiten an der Baustelle hätten zuletzt eine ganze Weile geruht, das es sich um eine ungeplante Baumaßnahme handelte. Außerdem gebe es aufgrund der Hanglage statische Herausforderungen für die Ingenieure. Doch auch Zuständigkeitsfragen hätten Zeit gekostet. Inzwischen steht fest, dass die Stadt Weißenfels das Problem gemeinsam mit der Abwasserbeseitigung Weißenfels, einer Anstalt öffentlichen Rechts, lösen wird. Bei der geplanten Gemeinschaftsmaßnahme wird die Abwasserbeseitigung Weißenfels die Straßeneinläufe an der Havarie-Stelle erneuern. Die Stadt wiederum will den Gehweg und die beschädigte Straßendecke wiederherstellen, kündigt die Stadtsprecherin an. Bis das umgesetzt ist, werden noch einige Wochen vergehen. (mz)