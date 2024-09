Die Standorte in Langendorf und Leißling sind nach aktuellem Stand doch nicht in Gefahr, falls die Mindestschülerzahlen vom Bildungsministerium angehoben werden.

Weissenfels/MZ. - Zwar sorgen die Pläne des Landesbildungsministeriums, die Mindestschülerzahlen an den Grundschulen anzuheben und so den Lehrermangel zu mindern, weiterhin für Kritik. Die Grundschulstandorte in Langendorf und Leißling sind nach aktuellem Stand aber doch nicht in Gefahr. Darauf weist die Stadt Weißenfels hin. Das bestätigt auch die Kreisverwaltung. Bei entsprechenden Aussagen von Landrat Götz Ulrich (CDU) handelte es sich um ein Missverständnis, die Orte wurden in einem anderen Zusammenhang genannt.