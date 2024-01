Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Langendorf/MZ. - Dass große Sportvereine, die in hohen Ligen wie etwa der Weißenfelser MBC spielen, eine Geschäftsstelle unterhalten, ist nichts Besonderes. Doch eine Geschäftsstelle für einen Dorfverein? „Es sind eher die größeren Stadtvereine, die so etwas haben, doch wir wollen uns als Verein weiterentwickeln“, lautet eine Begründung von Ralph Günther, dem Vorsitzenden des SV Grün-Weiß Langendorf, warum auch sein Verein ein solches Gebäude eingerichtet hat. Es befindet sich in der Kirchbergstraße 10 in Langendorf und wurde am Freitag feierlich eröffnet.