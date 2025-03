80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs zeigt die Sonderausstellung „Der Ami kommt“ im Marschall-Ney-Haus in Kaja, wie Menschen in der Region diese Zeit erlebt haben.

Kaja - Tische und Bänke werden ins Freie gerückt, Leiterwagen und Kanone von Planen befreit. Und auch im Innenbereich des Marschall-Ney-Hauses in Kaja sind fleißige Helfer am Werk, Schränke und Vitrinen zu reinigen. Denn schon in zwei Wochen findet in dem historischen Gebäude in dem Lützener Ortsteil eine besondere Premiere statt.