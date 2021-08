Das sind die Höhepunkte des Festival der Barockmusiks in Weißenfels

Das Ensemble Capella de la Torre mit Leiterin Katharina Bäuml (re.) gastiert am 7. Oktober in der Weißenfelser Marienkirche.

Weissenfels/MZ - „Uns erwartet Hochkultur vom Feinsten“, sagt Maik Richter, leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter im Weißenfelser Heinrich-Schütz-Haus, und ist voller Vorfreude. Wegen der Pandemie beginnt der Kartenvorverkauf später als sonst. Doch nun ist es soweit: Ab Mittwoch, 1. September, können Liebhaber der Barockmusik Tickets für das diesjährige Heinrich-Schütz-Musikfest erwerben.

Höhepunkte des Festival der Barockmusiks in Weißenfels

Für die Tage vom 7. bis 17. Oktober haben die Organisatoren ein wahres Feuerwerk der Alten Musik mit insgesamt 49 Veranstaltungen in den fünf mitteldeutschen Städten Dresden, Weißenfels, Zeitz, Gera und Bad Köstritz auf die Beine gestellt. Das Eröffnungskonzert des Festivals findet dieses Mal in der Weißenfelser Marienkirche statt. Am Donnerstag, 7. Oktober, ab 20 Uhr werden Katharina Bäuml und die von ihr gegründete Capella de la Torre erwartet. Das Ensemble für Bläsermusik des 14. bis 17. Jahrhundert ist der Stargast, der „artist in residence“ des diesjährigen Schützfestes.

Eine feste Größe im Festival-Kalender ist das Wandelkonzert. Am Sonnabend, 9. Oktober, 10 Uhr gehen Heinrich Schütz (1586-1672), verkörpert vom Weißenfelser Veit Richter, und andere historische Persönlichkeiten auf Tour durch die Weißenfelser Innenstadt. An mehreren Stationen werden Vereine und Musikensembles auftreten.

Konzert am Clavichord wird einzige Veranstaltung im Saal des Schütz-Hauses sein

Eine Besonderheit des Weißenfelser Teils des Festes: Am 13. Oktober wird ein neues Clavichord mit einem festlichen Konzert offiziell eingeweiht. Der Musikverein „Heinrich Schütz“ hatte der Musikergedenkstätte das historische Tasteninstrument im Juni als Dauerleihgabe übergeben. Das Konzert am Clavichord wird während des Festivals die einzige Veranstaltung im Saal des Schütz-Hauses sein.

Den Grund kennt Maik Richter: „Während des Festivals wird in unserem Konzertsaal eine dreidimensionale Klanginstallation stehen.“ Die Installation stammt von dem Komponisten Fabian Russ, der klassische Musik mithilfe moderner Technik neu interpretiert.

Festival der Barockmusik leitet zum Jubiläumsjahr anlässlich des 350. Todestages des Komponisten über

Ein umfangreiches Programm wartet im Oktober auch auf die Festbesucher in Zeitz. So wird am Sonnabend, 9. Oktober, 16 Uhr im Dom und Museum Schloss Moritzburg eine Sonderausstellung mit dem Neugier weckenden Titel „Zitronen für Zeitz - Wie Heinrich Schütz die Residenz veränderte“ eröffnet. „Wir freuen uns auf ein facettenreiches Programm der Schütz-Tage“, sagte bei der Vorstellung Gudrun Hartmann, die Vorsitzende des Fördervereins Musikfreunde Eule-Orgel Zeitzer Dom, der das Programm zu den Schütz-Tagen maßgeblich mit vorbereitet hat.

Im vergangenen Herbst konnten sich die Organisatoren des Schütz-Musikfestes trotz der Pandemie über ein reges Interesse der Musikfreunde freuen. Gleiches hoffen sie nun in diesem Jahr. Zumal das bedeutende Forum für Musik und Kultur des 17. Jahrhunderts zugleich überleitet zum Jubiläumsjahr anlässlich des 350. Todestages des Komponisten im kommenden Jahr ist. Am 349. Todestag am 6. November dieses Jahres wird bei einem Konzert in der Weißenfelser Schlosskirche Trauer- und Trostmusik erklingen, „Wir feiern mit Schütz ein Jahr durch“, kündigt Maik Richter schon mal an.

Alle Informationen zu Programm und Ticketverkauf gibt es im Netz unter www.schütz-musikfest.de