Das Festvolk und Silly ziehen auf den Marktplatz von Weißenfels

Solche wilden Krieger wie bei einem früheren Schlossfest-Umzug wird es in diesem Sommer in Weißenfels wohl nicht geben.

Weissenfels - Die 30. Auflage des Weißenfelser Schlossfestes kann wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Gefeiert wird am letzten August-Wochenende in der Saalestadt trotzdem. Was auf den ersten Blick paradox erscheint, macht aus Sicht der Veranstalter aber durchaus Sinn.