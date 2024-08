In Teuchern beginnt am 29. August das 74. Parkfest. Veranstalter Detlef Beutler verrät, welche Höhepunkte die Besucher bei dem fünftägigen Spektakel erwarten.

Detlef Beutler veranstaltet das Parkfest in Teuchern in diesem Jahr das 14. Mal.

Teuchern - Wenn in Teuchern Parkfest ist, dann ist die ganze Stadt auf den Beinen. Diesmal erlebt die Veranstaltung vom 29. August bis 2. September ihre 74. Auflage. Und die Vorbereitungen laufen bei Organisator Detlef Beutler sowie den beteiligten Vereinen, Einrichtungen und der Stadtverwaltung schon auf Hochtouren.

Los geht es das fünftägige Spektakel am Donnerstag, 29. August. Dann eröffnen um 16 Uhr die Fahrgeschäfte des Rummels auf dem RTS-Platz. Wie seit vielen Jahren sind unter den Schaustellern auch diesmal wieder Doreen und Dirk Rostalski vertreten. Die Besucher erwarten insgesamt sechs Fahrgeschäfte, darunter ein Breakdance-Karussell, Autoscooter und Kinderfahrgeschäfte. Außerdem locken Los- und Schießbuden sowie Stände mit süßen Leckereien, Eis und Backwaren.

Vorverkauf von Tickets zur „Frischluftliebe“ hat begonnen

„Der Freitag gehört dann der Jugend“, sagt Detlef Beutler. Nachdem ebenfalls um 16 Uhr die Fahrgeschäfte des Rummels eröffnen, heizen ab 21 Uhr im Festzelt im Stadtpark mehrere DJs bis 3 Uhr nachts bei der „Frischluftliebe“ mit House- und Technosound ein. Darunter Patz & Grimbard, Bockwursthelden, Rocco M vs. Nantez und Fader Brothers. „,Frischluftliebe’ hat sich zur Kultveranstaltung entwickelt, und wir erwarten auch in diesem Jahr entsprechend großen Zulauf“, so Beutler. „Der Vorverkauf hat am 1. Juli begonnen und an diesem Tag standen um 8 Uhr bereits die ersten Kunden bei uns an, um Karten zu kaufen.“

Der Samstag wird traditionell als Tag der Vereine geführt und von der Stadtverwaltung organisiert. „Wir möchten das Fest weiterentwickeln und auch mit Hinblick auf das 75. Jubiläum im nächsten Jahr dauerhaft aufwerten“, sagt Bürgermeister Marcel Schneider (parteilos). Darum sei man froh, dass man neben langjährigen Partnern in diesem Jahr auch einige neue dazugewinnen konnte.

Vereine präsentieren sich am Samstag

Unter anderem werden sich die Bowhunter des Sportvereins Teuchern präsentieren und Bogenschießen für Kinder anbieten. Die Verkehrswacht wird eine Verkehrssicherheitsveranstaltung für ältere Menschen anbieten, wobei unter anderem ein Bremssimulator zum Einsatz kommt. Die Freiwillige Feuerwehr Teuchern führt Schlauchkegeln und Dosenspritzen durch und erklärt in einer Technikschau ein Fahrzeug.

Kinder der Teucherner Reinhard-Keiser-Grundschule und der Kita „Kleine Waldgeister“ werden ein kleines Programm aufführen. Außerdem führt der Förderverein der Kita in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Spiele für Kinder durch. Der Heimatverein ist ebenfalls mit einem eigenen Stand vertreten, wo Kaffee und Kuchen verkauft wird. Außerdem wolle man die Kinderhüpfburg des Vereins im Park aufbauen, teilt Vereinschef Manfred Gießler mit. Spiel und Spaß für jüngere Besucher bietet auch die Schulsozialarbeiterin Elfrun Burkhardt an: Wie sie ankündigte, wird sie mit Kindern unter anderem bunte Anstecker basteln.

Feuerwerk zum Abschluss

Erstmals beim Parkfest vertreten ist in diesem Jahr Linas Töpferhof aus Weißenfels, der Angelverein aus Teuchern, der frischen Räucherfisch aus dem Räucherofen verkauft, die Kräuterscheune Berkowitz aus Teuchern sowie die Eisfreunde Saale-Unstrut mit handgemachten Eisspezialitäten. Außerdem können den ganzen Tag über die blitzenden Amischlitten der „US Cars Freunde“ aus Weißenfels bestaunt werden.

Gemütlich geht es am Sonntag ab 10 Uhr weiter beim Frühschoppen mit den Roßbacher Blasmusikanten. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen sowie eine musikalische Umrahmung durch Alleinunterhalter „Bernd Birbils“ aus Chemnitz. Am Montag soll das Fest dann gegen 21 Uhr mit einem fulminanten Feuerwerk ausklingen.

Viel Arbeit, wenig Schlaf

Detlef Beutler, der das Parkfest seit 14 Jahren organisiert, blickt mit Vorfreude auf die Veranstaltung. Auch wenn es für ihn fünf Tage mit viel Arbeit und wenig Schlaf werden. „Das Parkfest ist immer ein Höhepunkt“, sagt er. „Es ist wie ein Klassentreffen, zu dem auch die, die weggezogen sind, anreisen und man sich wieder trifft. Darum soll alles gut laufen.“ Er selbst werde das Fest auf jeden Fall noch drei weitere Jahre ausrichten, das sei vertraglich mit der Stadt bereits geregelt. „Danach muss man weiterschauen, wie lange es die Gesundheit mitmacht.“

Parkfest Teuchern vom 29. August bis 2. September im Stadtpark. Eintritt frei. Ausnahme: „Frischluftliebe“ am Freitag, 30. August ab 21 Uhr, Eintritt 4 Euro im Vorverkauf. Tickets bei Getränkehandel Beutler in Teuchern und an der Abendkasse.