In Hohenmölsen im Burgenlandkreis haben aufmerksame Anwohner zwei Diebe gestellt: Die Täter wollten aus der Kirche am Altmarkt die Kollekte stehlen.

In Kirchen ist die Kollekte - das Sammeln von Geld für kirchliche und karitative Zwecke mit beispielsweise einem Korb (Symbolfoto) oder über einen sogenannten Opferstock - üblich. In Hohenmölsen wollten zwei Diebe das Geld stehlen.

Hohenmölsen/MZ - Bei besonders dreisten Delikten erscheint es erst recht erfreulich, wenn sie in die Hose gehen: So konnten aufmerksame Anwohner am Dienstag zwei Täter in Hohenmölsen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Sie waren nach Revierangaben dabei ertappt worden, wie sie aus der offenstehenden Kirche am Altmarkt eine Kollekte stehlen wollten. Bei den Dieben handelt es sich um zwei aus Weißenfels stammende Männer im Alter von 20 und 39 Jahren.