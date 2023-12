In Weißenfels findet am dritten Advent die Marienweihnacht statt. Was Christa und Gerhard Schmidt sowie die anderen Standbetreiber im Angebot haben.

Budenzauber an der Marienkirche in Weißenfels

Christa und Gerhard Schmidt zeigten bereits während eines Adventmarktes in der Naumburger Wein- und Sektmanufaktur am vorigen Wochenende ihre Arbeiten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weissenfels/MZ. - In Weißenfels ist am Sonntag, den dritten Advent, die Marienweihnacht rund um die Marienkirche am Marktplatz angesagt. Was Kunsthandwerkfans dort geboten wird und in welcher Zeit das Verkaufstreiben stattfindet, lesen Sie hier.