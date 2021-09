Birkenstock entscheidet sich gegen neues Werk in Weißenfels

Weissenfels/MZ - Nachdem vor einigen Wochen bekannt wurde, dass der Schuhhersteller Birkenstock in Deutschland ein neues Werk mit bis zu 1.000 Arbeitsplätzen plant, hatte der Weißenfelser CDU-Stadtrat und Oberbürgermeisterkandidat Martin Papke offensiv seine Wahlheimat ins Gespräch gebracht. Nun hat das Unternehmen Martin Papke informiert, dass Weißenfels nicht als Standort für die Herstellung von Kunststoffsandalen in Betracht kommt.

Wo das geplante Werk stattdessen entstehen soll, ist noch nicht bekannt geworden. Drei deutsche Standorte sollen zuletzt in der näheren Auswahl gewesen sein. Als Papke die Initiative für eine Ansiedlung in der Saalestadt ergriff, hatte Birkenstock bereits eine Vorauswahl getroffen, wollte Weißenfels dann aber als Standort noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. Nach der Absage wirbt Papke gerade vor dem Hintergrund des Strukturwandels für eine Wiederbelebung der Wirtschaftsförderung in der Region. Weitere Kraftanstrengungen seien nötig. „Wer sich nicht rührt, der bewegt nichts“, so Papke.