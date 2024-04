Kirsten Reichert leitet seit wenigen Tagen den Hohenmölsener Erholungspark. Was die Naumburgerin bisher gemacht hat und wie sie mit den Akteuren vor Ort zusammenarbeiten will.

Hohenmölsen/MZ. - Abgeschickt an Silvester, schienen die Bewerbungsunterlagen bei den Verantwortlichen des Mondsee-Zweckverbandes Eindruck hinterlassen zu haben. Denn kurz darauf klingelte das Telefon von Kirsten Reichert. „Ich war mit meinem Mann gerade im Urlaub, wir waren an der Grenze von Frankreich und Spanien“, sagt die 41-Jährige mit einem Lächeln.

Das erste Bewerbungsgespräch für den Posten der Verbandsgeschäftsführerin fand dann auch nicht im Hohenmölsener Erholungspark, sondern digital via Videochat auf einem Balkon am Meer statt. Doch die Chemie stimmte von Anfang an. „Es ist gleich ein Funke übergesprungen“, sagt Kirsten Reichert über ihr erstes Gespräch mit Andy Haugk, dem Aufsichtsratschef des Mondsee-Verbandes und parteilosen Bürgermeister der Stadt.

In der Region verwurzelt

Ein paar Monate später: Es ist ein typischer April-Tag in Hohenmölsen. Erst scheint die Sonne, dann regnet es. Kirsten Reichert hat für ein MZ-Gespräch im Verwaltungsgebäude des Mondsee-Parks Platz genommen. Seit dieser Woche ist sie die neue Geschäftsführerin, folgt damit auf Cornelia Holzhausen, die aus gesundheitlichen Gründen um eine Aufhebung ihres Vertrags gebeten hatte. „Ich bin noch in der Orientierungsphase und dabei, mich einzuarbeiten“, sagt die Naumburgerin. Doch was das betrifft, macht sie sich keine großen Sorgen: „Ich weiß jetzt bereits, dass ich hier ein Team habe, auf das ich mich verlassen kann“, sagt die gebürtige Bernburgerin.

Im Burgenlandkreis ist Kirsten Reichert aber schon tief verwurzelt. Ihr Abitur legte sie in Schulpforte ab, danach studierte sie Ethnologie und Sprachwissenschaften in Halle. Seit 2013 arbeitete sie für die Vereinigten Domstifter in Naumburg, war dort lange Zeit Leiterin der Abteilung Besucherservice – kennt sich im Tourismus also bestens aus. „Das ist meine Stärke. Klar, man kann sich in viele Sachen reinfinden, aber ich werde nie eine Kauffrau sein, das weiß ich“, sagt die 41-Jährige. Die Bereiche Verwaltung und Buchhaltung werde sie daher in Zusammenarbeit mit einer Mitarbeiterin verantworten.

Mit dem Rad zur Arbeit

Dennoch reizt Kirsten Reichert ihre neue Aufgabe am Mondsee: „Ich habe viel Gestaltungsspielraum, kann alleine was auf die Beine stellen“, sagt die Naumburgerin, die das autonome Arbeiten schätzt. Auch die touristischen Aspekte und die Angebote am Mondsee wie das Camping haben sie angesprochen. Denn sie selbst ist oft in der Natur unterwegs. Nicht nur wegen ihrer zwei Hunde. Kirsten Reichert ist hobbymäßig Triathletin und Mitglied beim SSV Eintracht Naumburg. Ihren 30 Kilometer langen Arbeitsweg von Naumburg bis Hohenmölsen legt sie neben Bus und Bahn mit ihrem Rennrad zurück. „Es laufen hier glaube ich schon Wetten, wie lange ich das durchhalte“, sagt sie und lacht.

Was sie am Mondsee erreichen möchte? Kirsten Reichert kommt dabei wieder auf ihre Stärken zu sprechen. Den Erholungspark möchte sie touristisch weiterentwickeln. Digitalisierung spielt dabei eine wesentliche Rolle. Ihr Ziel ist es, dass Camper perspektivisch auch digital per App einen Platz am Mondsee buchen können und die Auslastung des Campingplatzes dabei einsehbar ist. „Es sollte kein Camper mehr an der Schranke stehen und dort erfahren, dass alle Plätze belegt sind“, sagt die neue Geschäftsführerin.

Ich mag flache Hierarchien und eine Begegnung auf Augenhöhe. Kirsten Reichert

Auch im Bereich Veranstaltungen sieht die 41-Jährige noch „Luft nach oben.“ In Bezug auf Marketing und Werbung will sie den Erholungspark ebenfalls vorantreiben – hierfür brauche es aber erstmal eine Datenbank mit aktuellen Fotos vom Park, um diesen im Internet sowie über soziale Netzwerke wie Facebook besser bewerben zu können. „Das sind Sachen, die relativ schnell umsetzbar sind und auch nicht die Welt kosten“, sagt die Naumburgerin.

Jedoch möchte sich Kirsten Reichert auch erstmal Zeit geben, die Gegebenheiten am Mondsee kennenzulernen. Dafür möchte sie die diesjährige Saison nutzen, um dann im kommenden Herbst und Winter eine genaue Strategie zu entwickeln. „Es gibt hier viele Interessensgruppen wie die Camper, die Badegäste oder die Angler. Die gilt es, alle unter einen Hut zu kriegen“, sagt die 41-Jährige, die dabei – und auch intern in der Verwaltung – auf eine teamorientierte Arbeit setzt. „Ich mag flache Hierarchien und eine Begegnung auf Augenhöhe“, sagt die Verbandsgeschäftsführerin.

Rutsche soll öffnen

Aktuell befasst sich die neue Park-Chefin unter anderem mit dem anstehenden Badebetrieb im Sommer. Dabei ist zuletzt die Frage diskutiert worden, ob die beliebte Rutsche wieder freigegeben werden kann, nachdem dies die vergangenen Jahre aufgrund des Wassermangels nicht möglich war. „Der Plan ist, sie aufzumachen“, sagt Kirsten Reichert – die entsprechenden Vorbereitungen werden getroffen. Wie oft dies aber der Fall sein wird, hängt von der Zahl verfügbarer Rettungsschwimmer ab.