Wie der Nietzsche-Verein die Sanierung der Kirche in Röcken unterstützen will.

Röcken - Mithilfe von Fördermitteln aus dem europäischen Leader-Programm (die MZ berichtete) plant das Kirchspiel Lützen, die Taufkirche des Philosophen Friedrich Nietzsche in Röcken zu restaurieren. Vor allem das Dach der romanischen Wehrkirche ist marode, wodurch eindringendes Wasser langfristig erhebliche Schäden an der Bausubstanz anrichten kann. Zur Komplettierung der erforderlichen Gelder sind auch Eigenmittel vonnöten, zu denen der Nietzsche-Verein am kommenden Wochenende mit zwei Veranstaltungen seinen Beitrag leisten möchte. Der Verein sieht die Kirche als besonderen Ort, „der nicht von touristischer Aufbereitung überladen ist und auf diese Weise ein Gedenken an Nietzsches Wirken ermöglicht“.