Bekannter belastet Naumburger im Drogenprozess in Weißenfels

Weißenfels - Der 24-jährige Naumburger, der im vergangenen Jahr kiloweise Marihuana in Weißenfels gekauft haben soll, schweigt weiter zu diesen Vorwürfen. Die Ermittler waren dem jungen Russlanddeutschen über entschlüsselte Handydaten des Anbieters „EncroChat“ auf die Spur gekommen. Aus Sicht des Verteidigers des Angeklagten sind die von französischen Ermittlern gewonnenen Daten vor Gericht aber nicht zulässig.

Restbestände entdeckt: 55 Gramm Kokain, mehrere Feinwaagen, Tüten mit Cannabis-Anhaftungen und Zubehör

Derweil versucht die Staatsanwaltschaft, bei dem Prozess am Landgericht Halle weitere Beweise gegen den Angeklagten ins Feld zu führen. So wurde am zweiten Verhandlungstag beispielsweise bekannt, dass in der Garage des Naumburgers neben 55 Gramm Kokain auch mehrere Feinwaagen, Tüten mit Cannabis-Anhaftungen, Zubehör für Cannabis-Anbau und ein Vakuumiergerät gefunden worden sind.

Der Angeklagte war nach eigener Darstellung der einzige, der einen Schlüssel zu der Garage hatte. Offiziell war diese aber über seine Verlobte angemietet, eine 24-jährige Modeberaterin aus Naumburg. Die machte vor Gericht von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch - äußerte sich also nicht zu den Vorwürfen gegen ihren Verlobten.

Zweifel an Aussage des Angeklagten: Bekannter belastet Naumburger

In dessen Wohnung hatten die Ermittler neben Bargeld im Nachtschrank auch einen Teleskopschlagstock neben dem Bett und auffallend viel Markenbekleidung gefunden. Etwa von der französischen Nobelmarke Chanel. Ein als Zeuge geladener Polizist weckte am zweiten Verhandlungstag Zweifel, ob die ebenfalls beim Angeklagten in der Garage gefundenen 55 Gramm Kokain tatsächlich nur für dessen Eigenbedarf bestimmt waren.

Der Beamte ging bei dieser Menge davon aus, dass das Rauschgift zum Weiterverkauf bestimmt war. Anders als den ihm vorgeworfenen Marihuana-Handel hatte der 24-jährige Naumburger den Besitz des Kokains bereits am ersten Verhandlungstag eingeräumt.

Drogen von guter Qualität

Belastet wurde der Angeklagte auch durch einen ehemaligen Bekannten aus Jugendzeiten. Der 28-jährige Aufzugsmonteur hat im vergangenen Jahr über einen Mittelsmann mehrfach Marihuana gekauft, welches der wiederum vom Angeklagten erhalten haben soll. „Das war gutes Zeug“, erzählt der Zeuge.

Bei einer Vernehmung bei der Polizei hatte der 28-Jährige einst zu Protokoll gegeben, gehört zu haben, dass der Angeklagte im Kilobereich mit Marihuana gehandelt haben soll. Woraufhin der Anwalt des Angeklagten von dem Bekannten wissen will, ob er für seine Aufklärungshilfe einen Strafrabatt erhalten hat. Was dieser bejaht. Der Prozess wird kommende Woche fortgesetzt. (mz)