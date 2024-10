Mit einem Schuss aus seiner Dienstwaffe hat ein Polizist im Burgenlandkreis am Dienstag ein schwer verletztes Reh von dessen Leiden erlöst (Symbolfoto).

Lützen/MZ - Auf der Kreisstraße zwischen den Lützener Ortsteilen Stösswitz und Gostau (Burgenlandkreis) hat ein Polizist am Dienstagmorgen ein schwerstverletztes Reh mit seiner Dienstpistole erschossen und so von dessen Leiden erlöst. Das Tier war zuvor offensichtlich von einem unbekannten Fahrzeug erfasst worden und der zuständige Jagdpächter zeitnah nicht erreichbar, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis am Nachmittag mit. Die Beamten waren zuvor von einem Zeugen über das verletzte Tier auf der Straße informiert worden.