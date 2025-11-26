In Weißenfels ist ein 20-Jähriger in der Nacht zu Mittwoch mit einem Schlagring angegriffen worden. Zwischen ihm und dem Täter gab es in der Vergangenheit schon öfter Streit.

Ein Mann ist in Weißenfels mit einem Schlagring angegriffen worden.

Weißenfels. – Am Hauptbahnhof in Weißenfels ist in der Nacht zu Mittwoch ein 20-Jähriger mit einem Schlagring verprügelt worden, wie die Polizei mitteilt.

Demnach hatte ein bekannter 30-Jähriger den jungen Mann mutmaßlich mit einem Schlagring angegriffen. Der Jüngere habe dabei Verletzungen im Gesicht erlitten. Diese seien im Krankenhaus behandelt worden.

In Vergangenheit hat es mehrere Streitereien zwischen den beiden Männern gegeben, so die Polizei.