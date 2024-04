In Weißenfels haben Polizeibeamte einen unter Drogeneinfluss fahrenden Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Was der Mann eingenommen haben soll.

Weißenfels/MT - Ein Autofahrer, der unter Drogeneinfluss am Steuer gesessen hatte, ist in der Nordstraße in Weißenfels von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Laut den Beamten war der Mann am Mittwochabend zu einer Verkehrskontrolle herausgewunken worden. Dabei sei festgestellt worden, dass der Mann Amphetamine genommen hatte. Er durfte nicht weiterfahren, zudem wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.