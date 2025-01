Auf der A9 zwischen Weißenfels und Naumburg ist ein Pkw von einer Eisplatte getroffen worden. Was die Polizei in dem Zusammenhang Lkw-Fahrern ins Stammbuch schreibt.

Weißenfels/MZ - Auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Weißenfels und Naumburg ist ein Pkw durch eine von einem Lkw gefallene Eisplatte beschädigt worden. Wie die Autobahnpolizei in Weißenfels berichtet, war der Fahrer am Dienstag mit seinem Auto in Fahrtrichtung München unterwegs, als sich vom Hänger eines vorausfahrenden Lasters die Eisscholle löste und den Pkw traf. Die Beamten weisen in dem Zusammenhang darauf hin, dass Fahrzeugführer verpflichtet sind, vor Fahrtantritt mögliche Eisbeläge vollständig zu entfernen.