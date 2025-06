Unternehmen aus Mitteldeutschland präsentieren sich am Freitag in Hohenmölsen. Was die Jugendlichen in diesem Jahr erwartet.

Hohenmölsen/MZ - Am Freitag bekommen die Schülerinnen und Schüler des Agricolagymnasiums in Hohenmölsen die Gelegenheit, sich über ihre berufliche Zukunft in der Region zu informieren. Beim Wissenschafts- und Praxistag präsentieren sich Unternehmen, Vereine und Hochschulen aus dem Umland und gewähren Einblicke in die Vielfalt wissenschaftlicher und praxisnaher Berufsfelder. Bei Vorträgen und an Informationsständen können sich die Jugendlichen zu ihren beruflichen Möglichkeiten beraten lassen.