Taucha - Rückt das Fest näher, erreichen Sven Schmoranzer oft Anfragen und Bestellungen. Die Menschen wollen die Weihnachtsgrußkarten, die der 52-Jährige in Taucha seit 2008 anfertigt. Etwa 100 Karten stellt er pro Jahr her, sie kosten 80 Cent. Diesmal war es zu Weihnachten ein überwiegend in Blau gehaltenes Exemplar, auf der Luftbildaufnahmen des Dorfes zu sehen sind. Zudem sind Christbaumkugeln, Eiskristalle und einzelne Gebäudeansichten eingebracht und teils hervorgehoben worden. Sie können entweder direkt bei Sven Schmoranzer oder in der Bäckerei Barthold in Taucha gekauft werden. Mit diesen Ansichten versenden die Einwohner gerne Grüße in alle Welt.