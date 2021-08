Weissenfels/MZ/kem - Mit neuen Papierkörben und Fahrradständern will die Stadtverwaltung in der Weißenfelser Neustadt das Stadtbild aufwerten. Insgesamt seien 15 Papierkörbe und zehn Fahrradständer bestellt worden, informierte Stadtsprecherin Katharina Vokoun am Mittwoch. Ein Datum, wann die Neuanschaffungen aufgestellt beziehungsweise angebracht werden, wurde noch nicht genannt. Laut der Stadtsprecherin soll das aber geschehen, sobald die bestellten Papierkörbe und Fahrradständer eingetroffen sind.

Aufwertung der Innenstadt: Weißenfels kauft Papierkörbe und Ständer

Bereits Ende Juli wurde bei einem Rundgang mit Anwohnern festgelegt, wo es im Viertel Fahrradständer und Mülleimer braucht. Künftig soll man sein Rad am Kulturhaus, an der Laurentiuskirche, am Märchenbrunnen sowie am Neustadtbüro anschließen können. Die zusätzlichen Papierkörbe sollen an Beleuchtungsmasten entlang der Merseburger Straße angebracht werden.

Die angeschafften Papierkörbe und Fahrradständer sind ein Ergebnis aus einem Open-Air-Dialog mit Anwohnern zur Zukunft der Neustadt. Dort hatten Bürger im Juni die Chance, sich aktiver in die Gestaltung des Viertels einzubringen. Das stand in der Vergangenheit unter anderem wegen illegaler Müllentsorgungen in der Kritik. Auch wild abgestellte Fahrräder, die Gehwege blockierten, waren ein Ärgernis für einzelne Anwohner.