Auf Gelände der Berufsbildenden Schulen in Weißenfels ist besonderes Areal entstanden

Weissenfels/MZ - Reges Treiben herrscht an diesem Donnerstagvormittag hinter dem Haus der Berufsbildenden Schule in Weißenfels. Das Schuljahr steht auch in der Tagewerbener Straße kurz vor seinem Abschluss und die Schüler des Berufsvorbereitenden Jahres (BVJ) haben noch einiges zu tun.

„Hier ist unser grünes Klassenzimmer entstanden“, berichtet Martin Blanke. Der Berufsschullehrer koordiniert das BVJ und kümmert sich an vorderster Front um die Digitalisierung an der Schule. Als das Schuljahr vor knapp einem Jahr begonnen hatte, da reifte schon bald der Gedanke, am Ende etwas Bleibendes zu hinterlassen. Eine „Rumpelecke“, wie Blanke es nennt, bot sich dafür auf dem Schulgelände geradezu an.

„Das hat echt Spaß gemacht“

Und so haben sich die knapp 50 Schüler in den vier Klassen des BVJ in den vergangenen Monaten ordentlich ins Zeug gelegt. Jeder auf seinem Gebiet. So haben einige junge Leute aus dem Bereich Farbtechnik und Raumgestaltung die bis dahin eher unansehnliche Wand einer Garage, die als Abstellkammer dient, mit einem farbenfrohen und fantasievollen Graffito verschönert. „Das hat echt Spaß gemacht“, sagt Sarah-Marie Mittelbach. Unter Anleitung von Sozialarbeiter Martin Bölke haben sie das Bild innerhalb von zwei Tagen gestaltet.

Legen letzte Hand am Backofen an: die Schüler Felix Löther und Sebastian Reinhardt (von links). (Foto: Andreas Richter)

Hinter der Garage ist ein überdachtes Freiluft-Klassenzimmer mit bunten Stühlen entstanden, in dem ab kommendem Schuljahr Unterricht im Freien stattfinden kann. Dort haben die Schüler aus den Bereichen Metall- und Elektrotechnik sowie Bautechnik ihre Spuren hinterlassen. Da wurden Tische zusammengebaut, eine Tafel angebracht und ein Zaun errichtet. Auch das Pflastern haben die Schüler, die im BVJ ihren Hauptschulabschluss erwerben, übernommen. „Zahlreiche einheimische Firmen haben unser Projekt unterstützt. Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Ralf Warzecha, Bereichsleiter BVJ an der Berufsbildenden Schule.

„Wir sind eine der wenigen Schulen, die noch einen Schulgarten haben“

Einer der Kooperationspartner ist an diesem Vormittag gerade vor Ort. Gärtner Kevin Wiegand hat zahlreiche Schüler um sich geschart und erklärt, wie er Kästen vorbereitet, in denen einheimische Wildpflanzen gedeihen sollen. Am Zaun des grünen Klassenzimmers sollen sie nun ihren Platz finden.

Einige Meter weiter sind Sebastian Reinhardt und Felix Löther schwer beschäftigt. Die jungen Männer aus dem Bereich Bautechnik legen letzte Hand an einen selbst errichteten Backofen an. Bis zum nächsten Tag soll er fertig sein. Denn dann soll darin Brot gebacken werden - eine Sache für die Schüler aus dem Bereich Ernährung und Hauswirtschaft. Die kümmern sich auch um den schon vor längerer Zeit angelegten kleinen Garten neben dem grünen Klassenzimmer. „Wir sind eine der wenigen Schulen, die noch einen Schulgarten haben“, sagt Schulleiter Jörg Riemer und betrachtet zufrieden die Ergebnisse der Arbeit der Schüler.

Einige von ihnen werden nun im Herbst eine Berufsausbildung an der Schule in Weißenfels beginnen. Viele aber werden nach dem einjährigen BVJ der Bildungsstätte in der Tagewerbener Straße den Rücken kehren. Mit dem grünen Klassenzimmer haben sie ihren Nachfolgern ein ganz spezielles Geschenk hinterlassen.